Cenk Tosun bu sezonki ilk golünü attı
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Cenk Tosun bu sezonki ilk golünü attı

09.01.2021 18:10 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:14
Cenk Tosun bu sezonki ilk golünü attı

İngiltere FA Cup 3'üncü Tur'da Premier Lig takımı Everton, Championship ekibi Rotherham United'ı 2-1 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi.

İngiltere FA Cup 3'üncü Tur'da Premier Lig takımı Everton, Championship ekibi Rotherham United'ı 2-1 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi. Ev sahibinde mücadale eden mili futbolcu Cenk Tosun, 9'uncu dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Goodison Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Everton, Cenk Tosun'un 9'uncu dakikada bulduğu golle 1-0 üstün kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk Rotherham United, 56'ncı dakikada Matthew Olosunde ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla uzatmalara gitti.Uzatma bölümünde Everton, 90+3'te Abdoulaye Doucoure ile bir kez daha öne geçti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Everton kupada 4'üncü tura yükseldi. Bu arada, maçta bu sezonki ilk golünü kaydeden Cenk Tosun'un 86'ncı dakikada attığı gol ise VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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