Cenk Tosun, Beşiktaş yolunda

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, eski takımı Beşiktaş'a dönüşünün sinyalini verdi.

Cenk, Instagram'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş formasıyla kupa kaldırdığı bir fotoğrafa yer vererek, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullanıp, siyah-beyazlı kulübün resmi hesaplarını etiketledi.

Golcü futbolcu, Twitter'da ise Beşiktaş'ın 2018'de Everton'a transferi sürecinde yaptığı, "Bu asla veda değil Tosun Paşa! Bir gün yeniden buluşacağız!" açıklamasını alıntılayarak, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" paylaşımında bulundu.

Cenk Tosun, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3,5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, 2018 Ocak'ta 22,5 milyon avro bonservis ücretiyle Everton'a transfer olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay