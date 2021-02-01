Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da

01.02.2021 01:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 01:19

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul'a geldi.

İngiltere'den özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Cenk Tosun'a ailesi de eşlik etti.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan 29 yaşındaki futbolcu, heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum. Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve taraftarlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın, her zaman sahada yüzde yüzümü vereceğimin sözünü veriyorum."

Siyah-beyazlı kulübün transfer gündeminde yer alan Cenk Tosun:

"Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum"

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul'a geldi.

İngiltere'den özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Cenk Tosun'a ailesi de eşlik etti.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan 29 yaşındaki futbolcu, heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum. Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve taraftarlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın, her zaman sahada yüzde yüzümü vereceğimin sözünü veriyorum."

Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da
Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da
Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da
Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Guy Ritchie Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Mesut Özil Arda Turan Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler İstifa Oyunlar Jandarma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 01:19:44. #1.16#
title