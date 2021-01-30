Cenk Tosun Beşiktaş'a mı gelecek? Cenk Tosun hangi takımla anlaştı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cenk Tosun Beşiktaş'a mı gelecek? Cenk Tosun hangi takımla anlaştı?

30.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:22
Cenk Tosun Beşiktaş'a mı gelecek? Cenk Tosun hangi takımla anlaştı?

A Milli oyuncu Cenk Tosun Premier League takımlarından Everton'da forma giymektedir. Peki, Cenk Tosun Beşiktaş'a mı gelecek? Cenk Tosun hangi takımla anlaştı?

Futbol yaşamındaki başarılı performansı ile takdir toplayan ve Beşiktaş'tan Everton takımına transfer oldu. Cenk Tosun Beşiktaş'a mı gelecek? Cenk Tosun hangi takımla anlaştı?

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ'A MI GELECEK?

Bugün gerçekleşen karşılaşmada Everton, Cenk Tosun'u oynatmaması takımdan ayrılıyor mu? sorusunu akıllara getirdi. Hulk transferinde umduğunu bulamayan Beşiktaş, rotasını eski futbolcusu Cenk Tosun'a çevirdi. TRT Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, milli golcüyü yarım sezon kiralık olarak kadrosuna katmak için kulünü Everton ile anlaştı.

CENK TOSUN FUTBOL KARİYERİ!

Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mehmet Muş Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Fernando Muslera
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Gaziantep Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cenk Tosun Beşiktaş'a mı gelecek? Cenk Tosun hangi takımla anlaştı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 19:22:29. #1.16#
title