Cenk Tosun Beşiktaş'a mı gelecek? Cenk Tosun hangi takımla anlaştı?

A Milli oyuncu Cenk Tosun Premier League takımlarından Everton'da forma giymektedir. Peki, Cenk Tosun Beşiktaş'a mı gelecek? Cenk Tosun hangi takımla anlaştı?

Futbol yaşamındaki başarılı performansı ile takdir toplayan ve Beşiktaş'tan Everton takımına transfer oldu. Cenk Tosun Beşiktaş'a mı gelecek? Cenk Tosun hangi takımla anlaştı?

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ'A MI GELECEK?

Bugün gerçekleşen karşılaşmada Everton, Cenk Tosun'u oynatmaması takımdan ayrılıyor mu? sorusunu akıllara getirdi. Hulk transferinde umduğunu bulamayan Beşiktaş, rotasını eski futbolcusu Cenk Tosun'a çevirdi. TRT Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, milli golcüyü yarım sezon kiralık olarak kadrosuna katmak için kulünü Everton ile anlaştı.

CENK TOSUN FUTBOL KARİYERİ!

Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.