Cenk Tosun Attı, Everton Kazandı: 2-0
İngiltere Premier Lig'de Huddersfield Town deplasmanında 39. dakikada Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçen Everton, 77. dakikada Gueye'nin golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Everton, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Huddersfield Town'ı deplasmanda 2-0 yendi.
CENK TOSUN'UN GOLÜYLE 1-0 ÖNE GEÇTİ
Everton, karşılaşmaya ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun'un 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
GUEYE MAÇA SON NOKTAYI KOYDU
Idrissa Gueye'nin 77. dakikadaki golüyle farkı artıran Everton, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
CENK 72. DAKİKADA YERİNİ NİASSE'YE BIRAKTI
Everton formasıyla 5. golünü kaydeden 26 yaşındaki Cenk Tosun, 72. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı.
Bu galibiyetin ardından Everton puanını 48'e çıkarırken, Huddersfield Town 35 puanda kaldı.
YORUMLAR (9)
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KOCUM CENK REAL MADRITE KADAR YOLUN ACIK HER BUYUK FUTBOLCUNUN YETENEKLERI OZELLIKLERI VAR SUT KAFA SURAT CALIM BOY ETRAFA BAKAN AKILLI DISIPLINLI CENK SENDE KOCUM BUNLAR VAR YOLUN ACIK OLSUN VE TURK OLARAK GURURIMUZSUNCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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cenk kardesime evvelkI aksam burdan medyaya sahada attigin gollerle gel gururumuz ol yazmistim okudu galiba yolun acik olsunCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Ilk başlarda everton futbolcularının da içinde bulunduğu ingiliz basın olumsuz eleştiri yapıyordu şimdi cenk tosun onlara koşun.....Cevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
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InsallahCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Everton oyuncuları Cenki top ile buluştururlarsa Cenk çok gol atar...Cevap Yaz 45 3 Yayından Kaldır