Cenk Tosun, Aboubakar Transferini Instagram'dan Duyurdu

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İnstagram hesabından Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferiyle ilgili bir paylaştım yaptı. Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ile fotoğrafını paylaşarak, "Hayırlı olsun, şampiyon Beşiktaş" notunu düştü.

BEŞİKTAŞ, ESKİ GOLCÜSÜ ABOUBAKAR İLE ANLAŞMAYA VARDI

Beşiktaş'ta forvet transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Negredo ve Vagner Love'dan istediği performansı alamayan Siyah Beyazlı ekip, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşmaya vardı.

"HAYIRLI OLSUN, ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli golcü Cenk Tosun, eski takımı Beşiktaş'ın taraftarlarına müjde verdi. Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden Porto'da forma giyen yıldız oyuncu Vincent Aboubakar ile birlikte Beşiktaş günlerinden bir fotoğrafını paylaşarak, "Hayırlı olsun. Şampiyon Beşiktaş" notunu düştü.

Cenk'in bu paylaşımı, Aboubakar'ın Beşiktaş ile anlaştığı iddialarını güçlendirdi.