Cenk Tosun, 1197 gün sonra Vodafone Park'ta
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Cenk Tosun, 1197 gün sonra Vodafone Park'ta

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Cenk Tosun, 1197 gün sonra Vodafone Park'ta

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Cenk Tosun, tam 1197 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı.

Beşiktaş, Alanya karşısında önde, maçta 3 top direkten döndü! Canlı anlatım
Beşiktaş, Alanya karşısında önde, maçta 3 top direkten döndü! Canlı anlatım

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Cenk Tosun, tam 1197 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı ancak Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık ve milli takımda Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla uzun bir süre forma giyemeyen Cenk Tosun, tam 1197 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı. 2017-2018 sezonunun devre arasında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, iç sahada oynanan maçlarda son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Kupası karşılaşmasında Osmanlıspor'a karşı forma giymişti. Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan yıldız golcü, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan lig maçında oyuna sonradan dahil olup fileleri 2 kez havalandırmıştı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Cenk Tosun, 1197 gün sonra Vodafone Park'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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