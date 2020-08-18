HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Cenk Özkaçar resmen Lyon'da

Olympique Lyon, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

Cenk Özkaçar resmen Lyon'da
18.08.2020 19:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:08

Olympique Lyon, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 1'inci Lig'in İzmir temsilcisi Altay'ın 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkaçar, transfer olduğu Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için dün sabah Fransa'ya gitti. Bugün resmi sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki stoper için Fransız ekibinden resmi açıklama yapıldı.Lyon Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Altay Kulübü'ne bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödendi. Oyuncunun Lyon'da görev aldığı süre boyunca şartlara bağlı olarak Altay'a ek olarak maksimum 1.5 milyon Euro daha ödenecek. Ayrıca oyuncunun gelecekte satılması halinde ise bonservis bedelinin yüzde 10'luk kar payını da Altay Kulübü alacak.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı Ekonomi
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Dünya
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Futbolda ticarileşmeyi protesto eden 22 oyuncu, sahaya çırılçıplak çıktı
Futbolda ticarileşmeyi protesto eden 22 oyuncu, sahaya çırılçıplak çıktı
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı
Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Burak Özçivit İbrahim Büyükak
Spor Fuat Çapa Arda Turan Caner Erkin Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Rize Türk Çocuk
Şu an buradasınız: Cenk Özkaçar resmen Lyon'da - Lyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 20:20:04. #1.14#
title