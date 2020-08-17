Cenk Özkaçar, Lyon'a imza atmak için Fransa'ya uçtu - Cenk Özkaçar, Lyon'a imza atmak için Fransa'ya uçtu Özkaçar: "Ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum" Lyon'a imza atmak için Fransa'ya giden Altay'ın genç yıldızı Cenk Özkaçar, "Ülkemi Fransa'da temsil etmenin gururunu yaşıyorum.

- Cenk Özkaçar, Lyon'a imza atmak için Fransa'ya uçtu

Özkaçar: "Ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum"

İSTANBUL - Lyon'a imza atmak için Fransa'ya giden Altay'ın genç yıldızı Cenk Özkaçar, "Ülkemi Fransa'da temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcisi Altay'ın 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkaçar, transfer olduğu Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için bu sabah Fransa'ya gitti. Havalimanında açıklamalarda bulunan Özkaçar, "Şu an çok mutluyum. Ülkemi Fransa'da temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Pandemi nedeniyle vize süresi biraz uzun sürdü ama sonunda tamamlandı. Bana destek mesajları gönderen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hedefinin öncelikle Lyon'da başarılı olmak olduğunu beliren Özkaçar, "Lyon'dan böyle bir teklif almak beni çok mutlu etti. Çok gururluyum. Üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Kulübüm başarısına ortak olmak istiyorum. Lyon'a elimden gelen desteği vererek başarılı olmak istiyorum" dedi. Lille'e transfer olan Burak Yılmaz ile görüşüp görüşmediği sorulan genç oyuncu, "Burak Yılmaz ile henüz iletişim kurmadım. Onlarla iletişim kurup, görüşmek istiyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA