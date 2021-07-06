Cenk Özkacar, Leuven'e kiralandı
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Cenk Özkacar, Leuven'e kiralandı

Cenk Özkacar, Leuven'e kiralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Oud-Heverlee Leuven, Olimpik Lyon'dan Cenk Özkacar'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Oud-Heverlee Leuven, Olimpik Lyon'dan Cenk Özkacar'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Ümit Milli Takım formasını da giyen Cenk Özkacar'ın yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu. 2020 yazında Altay'dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'a transfer olan Özkacar, önümüzdeki yıl kiralık olarak Oud-Heverlee Leuven formasını terletecek. Geçtiğimiz yıl Lyon formasını sadece 10 dakika giyebilen 20 yaşındaki oyuncunun Lyon ile sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek.

CENK ÖZKACAR: BEN MÜCADELE ETMEYİ SEVEN BİR SAVUNMACIYIM

Transferinin resmiyete dönüşmesinin ardından Belçika ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan genç savunmacı, "Ben mücadele etmeyi seven sert bir savunmacıyım. Boyumun uzun olmasından dolayı hava toplarında güçlüyüm. Belçika'daki fiziksel rekabetin bana uyacağını düşünüyorum. OH Leuven'e transferim, gelişimim için ideal görünüyor. Bundan güzel bir şey çıkarmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Lyon'daki ilk yılım benim için kolay değildi ama çok şey öğrendim. Marcelo ve Denayer ile rekabet halindeydim" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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