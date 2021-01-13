Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener'den flaş itiraflar!

FLAŞ... Demet S¸ener ile Cenk Ku¨peli'nin boşanmasının ardından ortaya iki iddia atılmıştı. Ku¨peli'nin maddi sıkıntılar yas¸adıgˆı, eve gelen borc¸lardan Demet S¸ener'in artık rahatsız oldugˆu için boşandığı iddia edilmişti. Bir diğer iddia ise, Cenk Küpeli'nin baba olma isteğine Şener'in olumsuz yanıt vermesiydi. Şener, bu iki iddiaya cevap verdi. İşte Şener'in son dakika açıklaması...

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şener, "Gerekli açıklamaları yaptık. Fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır. Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum.

Kaynak: Snob Magazin