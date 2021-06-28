Cenk Karace: Karşıyaka sevdamız bitmez
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Cenk Karace: Karşıyaka sevdamız bitmez

Cenk Karace: Karşıyaka sevdamız bitmez
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TRANSFER yasağıyla 4 sezon önce 3'üncü Lig'e düşen Karşıyaka'da camia içinden eski başkan ve yöneticilerin öncüsü olduğu futbol şubesini Karşıyakalıların yer alacağı bir oluşumla şirketleştirme projesi tepkiler üzerine askıya alınırken, şirketin fikir babası eski başkanlardan Cenk...

TRANSFER yasağıyla 4 sezon önce 3'üncü Lig'e düşen Karşıyaka'da camia içinden eski başkan ve yöneticilerin öncüsü olduğu futbol şubesini Karşıyakalıların yer alacağı bir oluşumla şirketleştirme projesi tepkiler üzerine askıya alınırken, şirketin fikir babası eski başkanlardan Cenk Karace, yeşil-kırmızılı kulübe olan sevdalarının bitmeyeceğini, her zaman göreve hazır olduklarını söyledi. 100 milyon TL sermayeli olması planlanan Karşıyaka Yatırım ve Sportif Hizmetler AŞ'nin 15 Haziran'daki ilk toplantıyla başlayan kuruluş süreci devam ederken Cenk Karace, "Kulübümüzün 3-4 Temmuz'daki kongresinde yaşanan süreci anlatacağım. Şirket daha oluşmadan tartışmalar üretildi" dedi.

Sosyal medyadaki hakaretlerin projeye sekte vurduğunu belirten Karace, "Hayata geçirmeye çalıştığımız model taraftarımız arasında anlaşılamadı. Sosyal medyadaki hodri meydan açıklamalarıyla, iftira ve hakaretlerle insanlar ürktü. Karşıyaka hepimizin sevdası ama şu anki şartlar şirketleşmeye müsade etmedi. Şirket sürecinin olumlu katkısı, yönetimin transfer yasağını 5 yıl sonra kaldırmaya çalışması oldu. Kulübümüzün her zaman yanındayız ama şu anki durumda şirketleşme zor görünüyor. Karşıyaka'yla ilgili aşkımız, hevesimiz geçmiş değil. Bağlarımız asla kopmaz. Camiamız ne zaman el uzatırsa o eli tutmaya hazırız. Uyumlu bir yönetimle branşlara sponsor olmaya da hazırız" açıklamasını yaptı.


Cenk Karace: Karşıyaka sevdamız bitmez

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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