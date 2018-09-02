Cengizhan Peçe'nin İlk Albümü Çıktı

Genç sanatçı Cengizhan Peçe, ilk albümü 'İçimdekiler'i müzik severlerin beğenisine sundu.

29 Temmuz 1993 tarihinde Samsun'un Terme ilçesinde dünyaya gelen Cengizhan Peçe, öğretmenlik aynı zamanda bir öğretmen. Peçe son 2 yılı profesyonel olmak üzere 8 yıldır da müzikle uğraşıyor. Genç sanatçının ilk maxi albümü 'İçimdekiler' ise kısa bir süre önce müzik marketlerdeki yerini aldı. '3 Adım Müzik' etiketiyle çıkan albüm, 3 şarkıdan oluşuyor. Albümün çıkış parçası 'Yaşamak bir Ölüm' de kliplendirildi.

Albümdeki bestelerin tamamıysa genç sanatçıya ait.

(İHA)