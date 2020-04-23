Cengiz ve Mert'ten sonra Sertaç Şanlı da kervana katıldı Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'in 100 okula futbol topu edeceğini açıklamasın ardından, Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok da Cengiz'e destek vermişti.

Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'in 100 okula futbol topu edeceğini açıklamasın ardından, Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok da Cengiz'e destek vermişti. 2 futbolcunun ardından Anadolu Efes'in milli oyuncusu Sertaç Şanlı da kervana 100 okula basketbol topuyla katıldı.

Yıldız futbolcu Cengiz Ünder'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlattığı akıma sporcular ardı ardına destek vermeye başladı. Cengiz'in açıklamalarının ardından Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok da 100 okula ikişer eldiven hediye edeceğini söylemişti. Başarılı file bekçisini, Anadolu Efes'in milli oyuncusu Sertaç Şanlı takip etti ve sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 100 okula basketbol topu göndereceğini belirtti. Şanlı'nın açıklaması şöyle:

"Atamızın bize mirası olan bu anlamlı günde Cengiz Ünder'in bu güzel desteğine ben de 100 okulumuza basketbol topu hediye ederek destek oluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Nice 100 yıllara." - İSTANBUL

Kaynak: İHA