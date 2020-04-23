HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Cengiz ve Mert'ten sonra Sertaç Şanlı da kervana katıldı - Spor
Sertaç Şanlı, Cengiz Ünder, Başakşehir, Spor, Haber

Cengiz ve Mert'ten sonra Sertaç Şanlı da kervana katıldı

Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'in 100 okula futbol topu edeceğini açıklamasın ardından, Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok da Cengiz'e destek vermişti.

23.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:51
Cengiz ve Mert'ten sonra Sertaç Şanlı da kervana katıldı

Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'in 100 okula futbol topu edeceğini açıklamasın ardından, Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok da Cengiz'e destek vermişti. 2 futbolcunun ardından Anadolu Efes'in milli oyuncusu Sertaç Şanlı da kervana 100 okula basketbol topuyla katıldı.

Yıldız futbolcu Cengiz Ünder'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlattığı akıma sporcular ardı ardına destek vermeye başladı. Cengiz'in açıklamalarının ardından Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok da 100 okula ikişer eldiven hediye edeceğini söylemişti. Başarılı file bekçisini, Anadolu Efes'in milli oyuncusu Sertaç Şanlı takip etti ve sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 100 okula basketbol topu göndereceğini belirtti. Şanlı'nın açıklaması şöyle:

"Atamızın bize mirası olan bu anlamlı günde Cengiz Ünder'in bu güzel desteğine ben de 100 okulumuza basketbol topu hediye ederek destek oluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Nice 100 yıllara." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Burak Yılmaz'dan indirim haberlerine tepki: Öyle bir insan değilim Spor
Burak Yılmaz'dan indirim haberlerine tepki: Öyle bir insan değilim
G.Saray'a denenmek için gelen genç futbolcu, Antalya'da mahsur kaldı Spor
G.Saray'a denenmek için gelen genç futbolcu, Antalya'da mahsur kaldı
Süper Lig için, Bakanlık, TFF ve kulüpler arasında kritik toplantı Spor
Süper Lig için, Bakanlık, TFF ve kulüpler arasında kritik toplantı
Trabzonsporlu Sörloth, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı Spor
Trabzonsporlu Sörloth, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı
Süper Lig'e Katar talip oldu! Hükümet, maçlar için teklif yaptı Spor
Süper Lig'e Katar talip oldu! Hükümet, maçlar için teklif yaptı
'Virüsü ben getirmedim' diyen Adebayor tepki çekti: Bağış yapmayacağım Spor
"Virüsü ben getirmedim" diyen Adebayor tepki çekti: Bağış yapmayacağım
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Kibariye Aslı Enver Cem Yılmaz
Spor Falcao Loris Karius Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Cengiz ve Mert'ten sonra Sertaç Şanlı da kervana katıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 17:19:45. #1.14#
title