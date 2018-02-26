Cengiz Ünderli Roma, Hakan Çalhanoğlu'nun Takımı Milan'a 2-0 Yenildi

İtalya Serie A'da 26. hafta mücadelesinde Cengiz Ünderli Roma ile Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Milan karşı karşıya geldi.

Milli futbolcuların iki takımda da 11'de başladığı mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Milan, 48. dakikada Patrick Cutrone ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Roma, Edin Dzeko hamlesine karşın aradığı golü bulamadı.

Milan, 74. dakikada Calabria ile bir gol daha bularak Roma'yı 2-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

CENGİZ 73, HAKAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Roma'da Cengiz Ünder 73. dakikada yerini Defrel'e bıraktı. Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu 90 dakikada oynadı.

Bu sonuçla birlikte Roma 6. mağlubiyetini alarak 50 puanda kaldı. Milan ise puanını 44 yaptı.