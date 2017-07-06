Cengiz Ünder Yuvadan Uçuyor

Manchester City Kulübü yetkilileri, Cengiz Ünder için Medipol Başakşehir ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi. İngiliz kulübünün yetkilileri, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmek üzere kulüp binasında toplantıya girdiler.



Altınordu'dan 700 bin Euro'ya Medipol Başakşehir'e geçen yaz transfer edilen Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki maddeye göre satışından yüzde 30 İzmir ekibi pay alacak.



CLICHY'DE İŞLEM TAMAM



Medipol Başakşehir, İstanbul'a getirdiği Gael Clichy ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtildi. Salı akşamı İstanbul'a gelen ve 2 gündür İstanbul'da bulunan Fransız sol bek ile anlaşıldığı belirtilirken,Clichy'nin yarın kendisini Medipol Başakşehirli yapacak imzayı atacak.