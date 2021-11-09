Dünya Kupası yolundaki A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Cengiz'in yerine kadroya Barış Alper Yılmaz dahil edildi. Futbolseverler gelen haber le bu değişikliğin nedenini sorgulamaya başladı. Cengiz Ünder'in A Milli Takım kadrosundan çıkartılmasıyla ilgili TFF'den açıklama geldi. Cengiz Ünder neden oynamıyor? Cengiz Ünder neden kadrodan çıkartıldı? soruları cevap bulmuş oldu.

CENGİZ ÜNDER NEDEN OYNAMIYOR?

Dünya Kupası yolundaki A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Cengiz'in yerine kadroya Barış Alper Yılmaz dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet