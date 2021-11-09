Cengiz Ünder neden oynamıyor? Cengiz Ünder neden kadrodan çıkartıldı?
A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda oynayacağı kritik maçlar öncesinde Cengiz Ünder'den gelen haberle sarsıldı. Futbolseverler, yıldız oyuncunun A Milli Takım kadrosunda neden olmadığını, neden çıkartıldığını merak ediyor. Peki Cengiz Ünder neden oynamıyor? Cengiz Ünder neden kadrodan çıkartıldı? detayla haberimizde.
Dünya Kupası yolundaki A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Cengiz'in yerine kadroya Barış Alper Yılmaz dahil edildi. Futbolseverler gelen haber le bu değişikliğin nedenini sorgulamaya başladı. Cengiz Ünder'in A Milli Takım kadrosundan çıkartılmasıyla ilgili TFF'den açıklama geldi. Cengiz Ünder neden oynamıyor? Cengiz Ünder neden kadrodan çıkartıldı? soruları cevap bulmuş oldu.
CENGİZ ÜNDER NEDEN OYNAMIYOR?
Dünya Kupası yolundaki A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Cengiz'in yerine kadroya Barış Alper Yılmaz dahil edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Sizce #Beşiktaş, #Fenerbahçe ve #Galatasaray 'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin nedeni nedir?— Haberler (@Haberler) November 9, 2021