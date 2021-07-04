Cengiz Ünder, Marsilya'ya transfer oldu
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Cengiz Ünder, Marsilya'ya transfer oldu

Cengiz Ünder, Marsilya'ya transfer oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransız ekibi Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı.

Fransız ekibi Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı.

Transferi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Marsilya Kulübü, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyor" başlığı ile yapılan ve kısa bir animasyonun yer aldığı paylaşımda, Cengiz'in gollerine yer verdi. Marsilya, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Altınordu ve Başakşehir'in ardından Roma'ya transfer olan Cengiz, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık geçirmişti. 19 resmi maçta 2 gol atan Cengiz Ünder, 3'de asist yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cengiz Ünder, Olympique Marsilya'da
Cengiz Ünder, Olympique Marsilya'da
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympique Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını...
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympique Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını...
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
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