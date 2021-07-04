Cengiz Ünder, Marsilya'ya transfer oldu

Fransız ekibi Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı.

Fransız ekibi Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı.

Transferi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Marsilya Kulübü, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyor" başlığı ile yapılan ve kısa bir animasyonun yer aldığı paylaşımda, Cengiz'in gollerine yer verdi. Marsilya, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Altınordu ve Başakşehir'in ardından Roma'ya transfer olan Cengiz, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık geçirmişti. 19 resmi maçta 2 gol atan Cengiz Ünder, 3'de asist yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı