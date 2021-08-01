Cengiz Ünder, Marsilya'ya çabuk ısındı! Milli futbolcumuzdan asisti gözlerin pasını sildi
Marsilya'nın yeni transferi Cengiz Ünder, hazırlık maçlarında takımın yıldızı oldu. Fransız ekibi, Villarreal ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazanırken Cengiz Ünder de şık bir asist yaptı. 38. dakikada Payet'in attığı golde ceza sahası içinde soğukkanlı şekilde pozisyonun olgunlaşmasını bekleyip en doğru anda pası veren Cengiz, oyun zekasıyla Fransızların beğenisini topladı.
Marsilya, hazırlık maçında Villarreal'i konuk etti. Fransız ekibi mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.
Marsilya'daki meşhur baskıdan etkilenmesi endişelenen Cengiz, bunu tam aksine fırsata çevirdi. Hazırlık maçlarında oldukça rahat ve soğukkanlı tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz, dar alandaki çalım becerisi, arkadaşlarını pozisyona sokmasıyla kısa sürede Marsilyalı futbolseverlerin beğenisini topladı.
PAYET NEFİS VURDU
Cengiz'in zeka kokan pasında Dimitri Payet de nefis bir vuruş yaptı. Payet topu kontrol eder etmez ayağının dışığıyla sert şutla golü yaptı. Cengiz ve Payet, bu sezon iyi bir ikili olacağının da fragmanını izletti adeta.