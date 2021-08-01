Cengiz Ünder, Marsilya'ya çabuk ısındı! Milli futbolcumuzdan asisti gözlerin pasını sildi

Marsilya'nın yeni transferi Cengiz Ünder, hazırlık maçlarında takımın yıldızı oldu. Fransız ekibi, Villarreal ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazanırken Cengiz Ünder de şık bir asist yaptı. 38. dakikada Payet'in attığı golde ceza sahası içinde soğukkanlı şekilde pozisyonun olgunlaşmasını bekleyip en doğru anda pası veren Cengiz, oyun zekasıyla Fransızların beğenisini topladı.