Cengiz Ünder Marsilya'da!
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Cengiz Ünder Marsilya'da!

Dugout - Haberler | Spor

Fransa'nın dev ekiplerinden Marsilya, Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını paylaştığı özel bir videoyla açıkladı. Altınordu'da yetişen ve Başakşehir'deki çıkışıyla Roma'ya transfer olan 1997 doğumlu Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Leicester City'de geçirmişti.

Fransa'nın dev ekiplerinden Marsilya, Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını paylaştığı özel bir videoyla açıkladı. Altınordu'da yetişen ve Başakşehir'deki çıkışıyla Roma'ya transfer olan 1997 doğumlu Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Leicester City'de geçirmişti.

Cengiz Ünder Marsilya'da!

Kaynak: Dugout

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