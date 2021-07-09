Cengiz Ünder Marsilya'da!

Fransa'nın dev ekiplerinden Marsilya, Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını paylaştığı özel bir videoyla açıkladı. Altınordu'da yetişen ve Başakşehir'deki çıkışıyla Roma'ya transfer olan 1997 doğumlu Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Leicester City'de geçirmişti.