Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında, nereli? Cengiz Ünder hangi takımda oynuyor?

Milli takımımızın yıldız isimlerinden Cengiz Ünder performansıyla dikkatleri çekiyor. Sporseverlerinde ilgi odağı olan başarılı futbolcu hakkında Kenan Karama kimdir, Cengiz Ünder kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Cengiz Ünder performansıyla göz dolduruyor. Peki, Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında, nereli? Cengiz Ünder hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar?

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Temmuz 1997

Kaç yaşında: 23 yıl yaşında

Nereli: Sındırgı

Boy: 1,73 m

Bucaspor

1997'de dünyaya gelen Cengiz Ünder, 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydi.

Altınordu

2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı.

İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24 Eylül 2014 tarihinde Menemen Belediyespor karşısında çıktı ve 80 dakika süre aldı. Bu maçta 2-0 galip geldiler ve Türkiye Kupası'nda gruplara kaldılar.[1] E grubuna düştüler. E grubunda 4 puan toplayabildiler ve elendiler.

Cengiz, 2014/2015 sezonunda ligde ilk maçına Manisaspor karşısında çıktı ve 62 dakika süre aldı. İlk golünü Denizlispor deplasmanının 13. dakikasında kaydetti. Altınordu, bu maçta Denizlispor'u 1-2 mağlup etti. İki hafta sonra Alanyaspor'a 4-2 mağlup oldukları maçta 45 dakika süre almasına karşın 1 gol 1 asist ile oynadı. Bir sonraki hafta Boluspor'a 1-2 mağlup oldukları maçta 1 asist yaptı. Yirmi altıncı haftada oynanan Antalyaspor maçının 90+4. dakikasında attığı gol ile takımını 3-2 öne geçirdi ve galibiyeti getirdi. Yirmi dokuzuncu haftada attığı tek gol ile takımı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Cengiz bu sezonda toplam 26 maça çıktı, 1744 dakika süre aldı. 5 gol atıp 5 asist yaptı.

Cengiz 2015/2016 sezonunda takımı ile ilk maçına 16 Ağustos'ta çıktı. Samsunspor'a 4-0 mağlup oldular ve 90 dakika süre aldı. İlk 5 hafta aralıklarla süre bulan Cengiz Ünder, daha sonra 6 ve 7. haftalarda ilk 18'de olsa bile süre alamadı. Sekizinci hafta Adanaspor deplasmanında bir gol kaydetti. Bir sonraki hafta Göztepe'yi 1-0 yendikleri maçta tek golün asistini yaptıOn birinci hafta Denizlispor'u 2-0 yendikleri maçta bir gol daha kaydetti.] Bu golden sonra uzun bir sessizliğe bürünen Cengiz, sürekli süre almasına rağmen yirmi dördüncü haftaya kadar skora katkı yapamadı. Yirmi dördüncü hafta Elazığspor'a 3-2 yenildikleri maçta bir gol attı. Yirmi sekizinci hafta 2-2 biten Denizlispor maçında yine bir gol kaydetti. Otuzuncu hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında dakika 57'de maçın tek golünü atıp takımına 3 puanı kazandırdı. Bir sonraki hafta Kayseri Erciyesspor maçında 1 gol 2 asist yaparak maçın yıldızı oldu.

Türkiye Kupası'nda Iğdır Arasspor'a uzatmalarda kaybederek elendiler ve Cengiz'in 2015/2016 sezonundaki Türkiye Kupası macerası erkenden son buldu.

Cengiz bu sezonda toplam 32 maça çıktı, 2462 dakika süre aldı. 6 gol atıp 4 asist yaptı.

Roma

13 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayacak Serie A ekiplerinde Roma'ya transfer oldu. Altınordu da altyapısından yetiştirdiği Cengiz'in transfer ücretinin %30'unu aldı

Türkiye millî futbol takımına ilk kez 19 yaşında çağrıldı. İlk kez Türkiye'nin Kosova'yı 2-0 mağlup ettiği maçta 14 dakika süre aldı. İlk golünü 27 Martta Moldova'ya karşı oynanan hazırlık mücadelesinin 52. dakikasında kaydetti.[Dünya Kupası Elemeleri'nde de 1 gol kaydetti.

Görsel: @cengizunder