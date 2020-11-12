Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında, nereli?

12.11.2020 00:31 | Son Güncelleme: 12.11.2020 00:35
Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında, nereli?

Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında, nereli? Cengiz Ünder hangi takımlarda forma giydi?

Başarılı futbolcu Cengiz Ünder başarı grafiğini her geçen gün arttırıyor. Peki, Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında, nereli?

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydikten sonra 2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu FK altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı. İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24 Eylül 2014 tarihinde Menemen Belediyespor karşısında çıkan Cengiz, 23 Aralık 2014'te ise Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe karşısında ilk 11'de başladı. Bu maçta dikkat çeken Cengiz, ertesi hafta sonunda ise ilk lig maçına Manisaspor karşısında çıktı.

2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin Euro karşılığında İstanbul Başakşehir'e transfer oldu. İstanbul Başakşehir formasıyla ilk resmi maçına HNK Rijeka karşısında çıktı ve 14 dakika sahada kaldı.

CENGİZ ÜNDER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydikten sonra 2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu FK altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı. İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24 Eylül 2014 tarihinde Menemen Belediyespor karşısında çıkan Cengiz, 23 Aralık 2014'te ise Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe karşısında ilk 11'de başladı. Bu maçta dikkat çeken Cengiz, ertesi hafta sonunda ise ilk lig maçına Manisaspor karşısında çıktı.

2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin Euro karşılığında İstanbul Başakşehir'e transfer oldu. İstanbul Başakşehir formasıyla ilk resmi maçına HNK Rijeka karşısında çıktı ve 14 dakika sahada kaldı.

İlgili Haberler

Cengiz Özyalçın kimdir? Cengiz Özyalçın hayatı ve biyografisi?
Cengiz Özyalçın kimdir? Cengiz Özyalçın hayatı ve biyografisi?
Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç kaç yaşında, nereli?
Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç kaç yaşında, nereli?
Cansu Dere kimdir? Cansu Dere kaç yaşında, nereli?
Cansu Dere kimdir? Cansu Dere kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Devlet Bahçeli Vladimir Putin Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Mumcu Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Yıldız Kenter
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Fatih Terim Şenol Güneş Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Rusya Kasım Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder kaç yaşında, nereli? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 00:40:05. #1.15#
title