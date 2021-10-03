Cengiz Ünder'in kırmızı kart gördüğü maçta Lille, Marsilya'yı 2-0 yendi
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, Olimpik Marsilya'yı 2-0 yendi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1 ) oynanan maçta Lille, Olimpik Marsilya'yı 2-0 yendi.
Ligue 1'in 9. haftasında Lille, Marsilya'yı ağırladı. Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Olimpik Marsilya'da ise Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı. Lille'de Yusuf Yazıcı oyuna 88. dakikada girdi.
Maçtaki goller 28 ve 90. dakikada Jonathan David'ten geldi.
Cengiz Ünder, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorla Lille, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Ligue 1'de Lille ve Marsilya 14'er puana sahip.
AA / Fatih Erel - Spor Haberleri