Cengiz Ünder'in golü galibiyete yetmedi

Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Olimpik Marsilya, sahasında Bordeaux ile 2-2 berabere kaldı.

Ligue 1 'in 2'nci haftasında Olimpik Marsilya , sahasında Bordeaux ile 2-2 berabere kaldı. Marsilya'nın ilk golünü milli oyuncu Cengiz Ünder kaydetti. Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Olimpik Marsilya, Bordeaux'u konuk etti. 34'üncü dakikada Gerson'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve Marsilya 1-0 öne geçti. 41'inci dakikada Payet'in attığı gol ile Marsilya skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. 51'inci dakikada Bordeaux, Pembele'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. 57'nci dakikada Oudin'in golüyle Bordeaux, skoru 2-2'ye getirdi. 73'üncü dakikada Cengiz Ünder, yerini Radonjic'e bıraktı. Marsilya'da Balerdi, 88'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Fransa Ligue 1'in 3'üncü haftasında Marsilya deplasmanda Nice ile; Bordeaux ise sahasında Angers ile karşı karşıya gelecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı