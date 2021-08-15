Cengiz Ünder'in golü galibiyete yetmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cengiz Ünder'in golü galibiyete yetmedi

Cengiz Ünder'in golü galibiyete yetmedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Olimpik Marsilya, sahasında Bordeaux ile 2-2 berabere kaldı.

Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Olimpik Marsilya, sahasında Bordeaux ile 2-2 berabere kaldı. Marsilya'nın ilk golünü milli oyuncu Cengiz Ünder kaydetti.

Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Olimpik Marsilya, Bordeaux'u konuk etti. 34'üncü dakikada Gerson'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve Marsilya 1-0 öne geçti. 41'inci dakikada Payet'in attığı gol ile Marsilya skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. 51'inci dakikada Bordeaux, Pembele'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. 57'nci dakikada Oudin'in golüyle Bordeaux, skoru 2-2'ye getirdi. 73'üncü dakikada Cengiz Ünder, yerini Radonjic'e bıraktı. Marsilya'da Balerdi, 88'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. 

Fransa Ligue 1'in 3'üncü haftasında Marsilya deplasmanda Nice ile; Bordeaux ise sahasında Angers ile karşı karşıya gelecek.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Işın Karaca Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Lionel Messi Hakan Reçber Rıza Kayaalp Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cengiz Ünder'in golü galibiyete yetmedi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 23:56:59. #1.16#

title