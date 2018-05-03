Cengiz Ünder, Dün Gece Hayatının Golünü Atabilirdi

Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkan Cengiz Ünder, Liverpool maçında kaçırdığı gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan Liverpool maçının ikinci yarısında şans buldu. Milli futbolcumuz oyuna girer girmez etkili olurken yakaladığı ilk fırsatta kaleci Karius'u geçemedi.

Skorun 2-2'ye geldiği bu dakikalarda yakalanan fırsatın ardından Liverpool taraftarı rahat bir nefes aldı.

ROMA KAYBETTİ, LIVERPOOL FİNALDE

Mücadele Roma'nın 4-2'lik üstünlüğüyle biterken ilk maçı 5-2 kaybeden İtalyanlar, Şampiyonlar Ligine veda etti.

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YORUMLAR (22)

  • HIRBO:
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    RİZELİ: Aynen.birileri bilerek oy7na müdahele ediliyor
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