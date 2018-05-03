Cengiz Ünder, Dün Gece Hayatının Golünü Atabilirdi
Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkan Cengiz Ünder, Liverpool maçında kaçırdığı gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan Liverpool maçının ikinci yarısında şans buldu. Milli futbolcumuz oyuna girer girmez etkili olurken yakaladığı ilk fırsatta kaleci Karius'u geçemedi.
Skorun 2-2'ye geldiği bu dakikalarda yakalanan fırsatın ardından Liverpool taraftarı rahat bir nefes aldı.
ROMA KAYBETTİ, LIVERPOOL FİNALDE
Mücadele Roma'nın 4-2'lik üstünlüğüyle biterken ilk maçı 5-2 kaybeden İtalyanlar, Şampiyonlar Ligine veda etti.
YORUMLAR (22)
-
İYİ PERFORMANS DAHA İYİ OLUCAKSIN KARDEŞİMCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kelimenin tam anlamıyla hakem Romayı yaktı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
zor pozisyonda güzel vurdu ama kaleci iyiydiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
VİDEO HAKEM SİSTEMİ OLSAYDI FİNALİN ADI BAYERN-ROMAYDI HELE DÜNKÜ MAÇ HAKEMLER Bİ FELAKETTİ LIVERPOOLLU OYUNCU TOPU ÇİZGİDEN ELLE ÇIKARTIYO KARAR KIRMIZI KART PENALTI OLMASI GEREK HAKEM DEVAM DİYO POZİSYONUN OLDUĞU DAKİKA DAHA 60Cevap Yaz 7 Yayından KaldırRİZELİ: Aynen.birileri bilerek oy7na müdahele ediliyor2 Yayından Kaldır