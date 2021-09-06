Cengiz Ünder: "Dört gözle Hollanda maçını bekliyoruz
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Cengiz Ünder: "Dört gözle Hollanda maçını bekliyoruz

Cengiz Ünder: 'Dört gözle Hollanda maçını bekliyoruz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Hollanda maçı öncesinde yaptığı açıklamada, karşılaşmanın öneminin farkında olduklarını belirterek, "İyi hazırlandık, ben de kendimi iyi durumda hissediyorum.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Hollanda maçı öncesinde yaptığı açıklamada, karşılaşmanın öneminin farkında olduklarını belirterek, "İyi hazırlandık, ben de kendimi iyi durumda hissediyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz, takım olarak hazırız, dört gözle bu maçı bekliyoruz. Böyle büyük maçlarda iyi oynuyoruz" dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı yarın deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan milli futbolcu Cengiz Ünder, Hollanda'ya karşı zor bir maç oynayacaklarını ve kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını belirtti. İstanbul'da oynadıkları ilk maçı kazandıklarını söyleyen Cengiz, "Onlar bizi daha güçlü şekilde bekliyorlar. Zaten onların iyi bir kadrosu olduğunu biliyoruz. Zorlu bir maç geçeceğini düşünüyoruz. Yarın tekrar kazanmak için çıkacağız umarım istediklerimizi yapabiliriz. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

Maçın öneminin farkında olduklarının vurgulayan başarılı futbolcu, "İlk maçı kazandık, ikinci maç bizim için daha zor geçecek. Biz de bir rakibe ilk maçı kaybettiğimizde her zaman daha hırslı çıkıyoruz. İyi hazırlandık, ben de kendimi iyi durumda hissediyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz, takım olarak hazırız, dört gözle bu maçı bekliyoruz. Böyle büyük maçlarda iyi oynuyoruz. Yarın da bunu iyi bir şekilde gösterebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Cengiz Ünder: 'Dört gözle Hollanda maçını bekliyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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