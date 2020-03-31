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Cengiz Ünder, Roma, Spor

Cengiz Ünder'den evde kal paylaşımı

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.

31.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:33
Cengiz Ünder'den evde kal paylaşımı

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sporcular çalışmalarıı evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'de antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından top ile gerçekleştirdiği çalışmayı paylaşırken üzerine "evde kal" yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cengiz Ünder'in paylaştğı video


Kaynak: DHA

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