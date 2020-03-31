Cengiz Ünder'den 'Evde kal' mesajı İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Evde kal' mesajı verdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Evde kal' mesajı verdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede ligler ertelenirken, futbolcular da antrenmanlarına evlerinde devam etmek zorunda kaldı. Roma forması terleten ay-yıldızlı oyuncu Cengiz Ünder'den de bu bağlamda bir video geldi. Gerçekleştirdiği top çalışmasını takipçileriyle paylaşan Cengiz, videoya 'Evde kal' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

(İHA)

Kaynak: İHA