Cengiz ünder, andorra ve moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı

05.09.2019 15:44

A Milli Takım'ın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı..

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in sağ üst arka baldırındaki kas yaralanması nedeniyle A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan Enes Ünal'ın ise sakatlığının tamamen geçtiği bildirildi.

Kulüp takımlarında yaşamış oldukları mevcut sakatlıkları ile kampa katılan, milli takım kampının ilk gününden itibaren tedavi ve bireysel antrenman programlarına başlayan ve kampın ilk antrenmanında sakatlanan oyuncularla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Her iki alt baldırında da kas yaralanması bulunan Dorukhan Toköz'ün tedavisinde olumlu ilerleme kaydedilmiş olup, ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlaması planlanmaktadır.

Enes Ünal'ın sakatlığı tamamen geçmiştir.

Daha önce kulübünde tendinit teşhisi konulan, bu şekilde antrenman ve müsabakalara devam eden Ozan Tufan'ın, milli takım kampına katılışını takiben tedavisine devam edilmiş ve oyuncu sağlığı göz önünde bulundurularak takımla idman yapması uygun görülmemiştir. Tedavisinde, sağlığını riske atmayacak ölçüde ilerleme kaydedildiği takdirde takımla idmanlara katılması kararı değerlendirilecektir.

Tedavi ve rehabilitasyon sürecini milli takım kampında geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Okay Yokuşlu, kendisi için planlanan program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.

Kampın ilk antrenmanında sol ayak bileğinden sakatlık geçiren Nazım Sangaré'nin tedavisinde olumlu ilerleme kaydedilmiş olup, ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlaması öngörülmektedir.

Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Ozan Kabak sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçları aday kadrosuna çağrılmamıştır. Oğuzhan Özyakup ise kampın başlangıcında yapılan kontrol ve muayeneler neticesinde sakatlığının karşılaşmalara kadar düzelmeyeceği tespit edildiğinden aday kadrodan çıkarılmıştır."

Kaynak: DHA

- İstanbul