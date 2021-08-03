Cengiz Topel Havalimanı seferleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş Hat 250C ile vatandaşları Cengiz Topel Havalimanına ulaştıracak.

UlaşımPark tarafından gerçekleşecek seferler ile vatandaşlar aktarmasız olarak Cengiz Topel Havalimanına erişebiliyor. Hat 250C Kirazlıyalı – Cengiz Topel Havalimanı arasında hizmet vererek vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

SALI, ÇARŞAMBA VE CUMA GÜNLERİ

Hat 250C ile vatandaşlar havalimanına haftanın 3 günü erişebiliyor. Bu üç gün Salı, Çarşamba ve Cuma günleri olarak belirlendi. Belirlenen saatler ve günler, havalimanına inen uçakların gün ve saatlerine entegre edildi. Belirlenen günlerde otobüsler 13.45 gidiş, 16.00 dönüş olarak seferlerini gerçekleştiriyor. Belirlenen saat aralığı uçakların iniş ya da kalkış saatlerine göre revize edilebiliyor. Sefer saati değişiklikleri www.ulasimpark.com.tr ya da UlaşımPark A.Ş. sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.

TÜM SEFERLER OTOGARA UĞRAYACAK

Hat 250C birçok durağının yanı sıra otogardan da yolcu alımı gerçekleştiriyor. Havalimanına gitmek isteyen vatandaşlar kırsal terminalinden bu otobüse erişebilecek. Gidiş ve dönüşte otogara uğrayacak otobüsler tramvay kullanmak isteyen vatandaşlara, otobüs ya da Kocaeli otogarına aracını bırakıp seyahat etmek isteyenlere büyük kolaylık sağlayacak.

TOPLAM 60 DURAKTAN YOLCU ALACAK

Kirazlıyalı'dan başlayan yolculuk Derince, İzmit ve son olarak Kartepe Cengiz Topel Havalimanında son bulacak. Kirazlıyalı kalkışta Cengiz Topel Havalimanına kadar tüm duraklardan yolcu alır, havalimanından önce indirme yapamaz. Cengiz Topel Havalimanı kalkışlı turunda ise, Havalimanından aldığı yolcuları Körfez Belediyesi'ne kadar indirerek seferini tamamlıyor.

Kaynak: Bültenler