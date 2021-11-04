Cengiz Kurtoğlu'ndan "aşı olun" çağrısı - Haberler
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Cengiz Kurtoğlu'ndan "aşı olun" çağrısı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Cengiz Kurtoğlu'ndan

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu ve eşi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4. doz aşılarını yaptırdı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Sanatçı Cengiz Kurtoğlu ve eşi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4. doz aşılarını yaptırdı.

Cengiz Kurtoğlu ve eşi Fatma Kurtoğlu, Çorlu Sağlık Müdürlüğüne geldi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel'in eşlik ettiği Kurtoğlu çifti, ardından 4. doz aşılarını oldu.

Cengiz Kurtoğlu, AA muhabirine, salgınla mücadelede en önemli unsurun aşı olduğunu anlatarak, "Çorlu'da aşılarımızı olduk. İlçe Sağlık Müdürü ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Aşımızı olalım, sağlıklı kalalım. Sizler de aşılarınızı olun, sağlıklı kalın." dedi.

Fatma Kurtoğlu da herkesi aşı olmaya çağırdı.

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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