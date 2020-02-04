Cengiz İnşaat, Karavanke Tüneli'nin yeniden inşasıyla Alp Dağları'na imzasını atacak

04.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:46

Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan kara yolu ağındaki en önemli nokta olarak kabul edilen Karavanke Tüneli'nin yeniden inşası ihalesini Cengiz İnşaat kazandı.

Cengiz Holding'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'den başlayarak Slovenya üzerinden Avusturya'ya ulaşan, 8 ülkenin ulaşımını etkileyen kara yolu hattı, Alp Dağları'na yapılacak Karavanke Tünel'i ile sorunsuz işleyecek.

5 ülkeden 6 firmanın yarıştığı ihale süreci, 2018 yılında başladı. Büyük rekabetin yaşandığı süreçte ilk açılan ihaleyi de Cengiz İnşaat kazandı. Ancak yapılan itirazlar sonucu ihale yenilenirken, ikinci ihalede de ipi 98 milyon avroluk teklifiyle Cengiz İnşaat göğüsledi.

Karavanke Tüneli'nin bir ucu Avusturya, diğer ucu Slovenya'da bulunuyor. Avusturya ucunda ihaleyi yerel firma kazandı ve inşaat devam ediyor.

Yaklaşık 3 yıl süren ihale süreci, geçen hafta atılan imzalar ile sonuçlanırken Ljubljana'da düzenlenen imza töreninde Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Karavanke Tüneli'nin işletmecisi DARS Üst Yöneticisi (CEO) Tomaz Vidiç hazır bulundu.

"Elimizde çiçeklerle sınırda Avusturyalı meslektaşlarımızı bekleyeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz İnşaat Yurt Dışı Projeler Koordinatörü Utku Gök, ihale sürecinin uzun sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Slovenya'da yabancı firmaların ihale alması çok zor. Hatta bu yüzden Avusturya'daki ayağı kazanan Swietelsky, bu ihaleye girmedi. Bizim dışımızda girenler de yerel partner kullandı. Biz tek başımıza girdik. Çünkü hem kendimize hem tecrübemize hem de know-how'ımıza güvendik. Hatta ilk teklifimiz 90 milyon avro olmasına rağmen ihaleyi yenilediler. Pazarlık usulüyle yapılan ikinci ihalede de hiçbiri bizimle rekabete giremedikleri için rakam 98 milyonda kaldı."

Sınırın iki ucunda da inşaatın olacağını ve sınırda tünelin birleşeceğini bildiren Gök, "Avusturya tarafındaki inşaat başladı. Biz ise başladığımızda arada 20 aylık fark olacak. İşi 5 yılda bitirmemiz gerekiyor ama biz önceden teslim edeceğiz. Hatta Avusturyalılar bizden 20 ay önde ama onlardan önce sınıra ulaşacağımızı iddia ediyorum. Aramızda büyük bir rekabet olacak ve biz elimizde çiçeklerle sınırda Avusturyalı meslektaşlarımızı bekleyeceğiz. Bu operasyonu ise 250 kişilik bir ekip ile yürüteceğiz ve bunların yaklaşık 150'si Türk olacak." ifadelerini kullandı.

"Trafik sıkışıklığını çözeceğiz"

Utku Gök, Karavanke Tüneli'nin ulaşım açısından önemine işaret ederek, "Akdeniz ile Balkanları ve Orta Avrupa'yı bağlayan bir hat burası. 8 ülkenin kullandığı bir ağ. Tır trafiği açısından çok yoğun. Tünel ilk olarak 2008 yılında tamamlandı ve tek tüp olarak inşa edildi. Şu an bir gidiş, bir geliş olmak üzere tek tüp içinde iki şeritli bir yol var. Saatte 1200 araç geçiyor ve trafik sıkışıklığı oluyor. En az yoğunlukta bile tünel içinde en fazla 40 kilometre hıza çıkılabiliyor. Biz yanına bir tüp daha yapacağız ve böylelikle 4 şeride çıkış yapılacak, saatteki hız limiti ise 100 kilometre/saat olacak ve trafik sıkışıklığını çözeceğiz." ifadelerini kullandı.



Gök, teknik olarak bölgenin çok zor şartlara sahip bulunduğunu, hatta zeminin Avusturya tarafından bile zor olduğunu belirtti.

Alp Dağları'nın dibinde ve iklim şartlarından dolayı 4 ay dışarıda çalışılamadığını aktaran Gök, "Etrafta kayak merkezleri var. Zeminden ise hem metan gazı hem de su kaynağı çıkıyor. Kazı çalışmalarında maden tekniği uygulanacak ve metan gazı çıkartılarak kazı yapılacak. Su kaynağı ise saptanacak ve çelik borularla hemen yakındaki 15 bin nüfuslu Jesenice'ye içme suyu olarak taşınacak. Ayrıca, tünel inşaatında havalandırma için jet fan'lar kullanılmayacak. Dikey havalandırma sistemi uygulanacak. Bu ise tünelin iki katlı olacağı anlamına geliyor. Tünelin ilk katı 5 metre olacak ve burası araç trafiği için kullanılacak. 2 metre yüksekliğinde yapılacak ikinci kat ise havalandırma olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA