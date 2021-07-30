Cengiz Holding'den TEMA Vakfı'na 50 bin fidan bağışı

Cengiz Holding, Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya'da yaşanan orman yangınları sonrasında TEMA Vakfı'nın başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasına 50 bin fidan bağışıyla destek verdi.

Cengiz Holding, Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya'da yaşanan orman yangınları sonrasında TEMA Vakfı'nın başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasına 50 bin fidan bağışıyla destek verdi.

Cengiz Holding yaptığı yazılı açıklamayla TEMA Vakfı'nın kampanyasına verdiği desteği duyurdu.

Açıklamada, bir kısmı kontrol altına alınan, bir kısmı devam eden yangınlarda on binlerce hektar ormanlık alanın, içinde yaşayan canlılarla birlikte kül olduğu belirtildi.

Yangınlarda can ve mal kayıplarının meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, TEMA'nın başlattığı kampanya ile yanan alanların yeniden ağaçlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu