Cengiz Holding'den "Prof. Dr. Melih Bulu" açıklaması
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Cengiz Holding'den "Prof. Dr. Melih Bulu" açıklaması

Cengiz Holding'den 'Prof. Dr. Melih Bulu' açıklaması
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Cengiz Holding, dün bazı sosyal medya hesaplarından yayılan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cengiz Holding Üst Yöneticisi (CEO) olduğuna ilişkin 'post' ve haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Cengiz Holding, dün bazı sosyal medya hesaplarından yayılan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cengiz Holding Üst Yöneticisi (CEO) olduğuna ilişkin 'post' ve haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Holdingden yapılan açıklamada, "Dün bazı sosyal medya hesaplarından yayılan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cengiz Holding CEO'su olduğuna ilişkin post ve haberler doğru değildir. Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cengiz Holding veya iştirakleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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Cengiz Holding'den "Prof. Dr. Melih Bulu" açıklaması - Haberler Ekonomi
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