Cengiz Holding'den açıklama: "TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz"
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Cengiz Holding'den açıklama: "TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz"

Cengiz Holding'den açıklama: 'TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cengiz Holding, TEMA'nın bağış reddine ilişkin açıklama yaptı.

Cengiz Holding, TEMA'nın bağış reddine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz. Böyle bir ortamda; Türkiye'nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

Cengiz Holding'den yapılan açıklamada TEMA Vakfı'nın açıklamasına ilişkin "Açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Holdingden yapılan açıklamada, "Bildiğiniz gibi iki haftadır, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı ülke olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bizim de bu yangın nedeniyle içimiz yanıyor; tüm Türkiye gibi büyük üzüntü içindeyiz. Yangın süresince gerek devlet kurumlarıyla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın çalıştık. Bu kapsamda her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz.

Böyle bir ortamda; Türkiye'nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cengiz Holding'den açıklama: "TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" - Haberler Ekonomi
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