Cengiz: Hiçbir camianın ne kampanyasına, ne şampiyonluğuna, ne faaliyetine dil uzatırız

Kaan ÜLKER - Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz hiçbir camianın ne kampanyasına, ne şampiyonluğuna, ne faaliyetine dil uzatırız. Ama camiamıza rakiplerin yöneticileri tarafından laf edilirse gereken en şiddetli cevabı veririz. Rakip yöneticilerden rica ediyorum; Türkiye bir coğrafyada yaşıyor ve barışa güvene ihtiyacımız var. Taraftarları birbirine düşürecek söylemlerden kaçınalım" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen'in ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Anma töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızı başkan, "Herkesle görüşüyoruz. Transfer öyle bir haftada, bir ayda olmaz. Aylar içerisinde, yıl içinde olan bir süreç. Biz hem Galatasaray'ın koşullarını hem de taraftarın taleplerine öncelik veriyoruz. Taraftarın talebi birinci sıradadır. Onların varlığı ile varız. Onların taleplerini, koşullar uygun olduğunda kesinlikle yapmak durumundayız ve yapacağız diyoruz inşallah" diye konuştu.

"BİZ HİÇBİR CAMİANIN NE KAMPANYASINA, NE ŞAMPİYONLUĞUNA, NE FAALİYETİNE DİL UZATIRIZ"

Transfer sürecinde takımın adının birçok futbolcuyla anıldığını ve buna saygı duyduklarını dile getiren başkan Cengiz, "Bazı menajer de istiyor ki oyuncumun adı geçsin. Hepsi çok değerli oyuncular. Bizim scout ve teknik ekibimiz bunu inceliyor, belli bir süzgeçten, filtreden geçiyor ve bu yöntemle yönetime getiriyor. Henüz 1 aylık süreç var, bakmak gerekir. Piyasalar müthiş yüksek. Biliyorsunuz Atletico Madrid bir sağ bek aldı 120 milyon, genç forvet alıyor 130 milyon. Rakamlar çok yüksek. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Türk futbolu daralarak hiçbir yere gelmez. Bir takımın bütçesi 15 milyon Euro diye büyük takımlar da 25 olsun demek, onu bitirmektir. Gençleşmeye örnek gösterilen Ajax'ın değeri 400 milyona yakın. Türkiye'nin şu an en değerli takımı Galatasaray 96 milyonla. Sonraki rakibimiz 60-70 milyon. Bunları niye söylüyorum; bir Ajax'ın bile takım değeri 4 kat. Bütün bunlarla mücadele etmek gerek. Biz belli strateji içindeyiz. Öngörü içindeyiz. Hedeflerimizde tabi ki şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek var. İlk iki hedefimize ulaştık. İki defa şampiyonluk elde ederek amacımıza ulaştık. İlk defa da kara geçtik. UEFA'dan men cezası almamaktan da önemli. Geçenlerde de New York Times'da yazı yayınlandı. Galatasaray'ı PSG dahil herkesin bekleyerek örnek aldığını ve süreci tamamladıklarını söyledi. Ne mutlu bütün dünya futboluna örnek gösteriliyorsa. Türk takımlarına da destek olmuşsa, olumlu anlamda biz bundan onur duyarız. Neticede biz bu coğrafyada yaşıyoruz. Bütün takımlara saygı duyuyoruz. Yalnız şunu belirteyim; biz hiçbir camianın ne kampanyasına, ne şampiyonluğuna, ne faaliyetine dil uzatırız. Ama camiamıza rakiplerin yöneticileri tarafından laf edilirse gereken en şiddetli cevabı veririz. Rakip yöneticilerden rica ediyorum; Türkiye bir coğrafyada yaşıyor ve barışa güvene ihtiyacımız var. Taraftarları birbirine düşürecek söylemlerden kaçınalım. Ben sadece rakip başkanımız iki kere çocuklarla ilgili bir şey dedi ben onu dedim. Bir şey demedim. Bilenle bilmeyen eş değer olmaz dedim. Veren el her zaman alan elden üstündür. Biz de rakibimizin, rakiplerimizin bütün faaliyetlerine saygı gösteririz doğru yürüdüklerinde. Biz hepsine başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

"LUYİNDAMA TRANSFERİNİ BİTİRDİK"

Sarı-kırmızılıların transfer süreci hakkında gelen soruyu da cevaplayan Mustafa Cengiz, "Sanırım 6'ya yakın transfer yaptık. Bugün Luyindama transferini bitirdik. Kiralık oynuyordu ve transfer ettik. Dün bir maç izledik, genç çocukları gördünüz; Ömer de öyle. Muhteşem goller atıldı. Galatasaray biraz vites yükselttiğinde ne olduğunu gördüğünüz. Ben tekrar bu yolda bütün Türk takımlarına sonsuz başarılar diliyorum. Sadece bir takımımızın başarılı olması ülkeye fayda sağlamaz. İmajımıza olumlu katkı sağlar. Bu bağlamda devletimizin futbola verdiği destek için de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

EMRE MOR VE DENİZ TÜRÜÇ AÇIKLAMASI

Başkan Cengiz, Emre Mor ve Deniz Türüç transferleri hakkındaki soruya ise, "Hepsi hayırlı olacak, uğraşıyoruz" cevabını verdi.

