Cengiz Halil Çiçek'in acı günü
Sanko Holding Basın Danışmanı Gazeteci Cengiz Halil Çiçek'in 80 yaşındaki teyzesi Fadime Yokak hayatını kaybetti.
Sanko Holding Basın Danışmanı Gazeteci Cengiz Halil Çiçek'in 80 yaşındaki teyzesi Fadime Yokak hayatını kaybetti.
Sanko Holding Basın Danışmanı ve Gazeteci Cengiz Halil Çiçek'in 80 yaşındaki teyzesi Fadime Yokak için öğle namazına müteakip Asri Mezarlık içerisindeki Bahattin Nakıpoğlu Cami'de cenaze namazı kılındı. Çiçek'in teyzesi Fadime Yokak, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi. - GAZİANTEP