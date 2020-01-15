Cengiz Halil Çiçek'in acı günü
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Cengiz Halil Çiçek'in acı günü

Sanko Holding Basın Danışmanı Gazeteci Cengiz Halil Çiçek'in 80 yaşındaki teyzesi Fadime Yokak hayatını kaybetti.

15.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:39
Cengiz Halil Çiçek'in acı günü

Basın Danışmanı Gazeteci Cengiz Halil Çiçek'in 80 yaşındaki teyzesi Fadime Yokak hayatını kaybetti.


Sanko Holding Basın Danışmanı ve Gazeteci Cengiz Halil Çiçek'in 80 yaşındaki teyzesi Fadime Yokak için öğle namazına müteakip Asri Mezarlık içerisindeki Bahattin Nakıpoğlu Cami'de cenaze namazı kılındı. Çiçek'in teyzesi Fadime Yokak, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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