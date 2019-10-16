Cengiz Gökçe Tüp Bebek Merkezi 1. yılını kutladı

16.10.2019 14:38

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan Tüp Bebek Projesi kapsamında Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nin kuruluşunun birinci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Çocuklar ve annelerle fotoğraf çektiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, annelerin sıkıntılarını dinledi, çocukları sevdi, bebeklere özel ilgi gösterdi.

Şahin, yaptığı konuşmada, her gittiği mahallede en az iki kadının yanına gelerek kulağına bebeği olmadığını söyleyerek yardım istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hemen bir sistem kurduk, şehir olarak tüp bebek uygulamasını devreye sokalım dedik. Aileler çocuk sahibi olmak için Adana'ya gidiyorlardı, gidecek kalacak yerleri yoktu. Tüp Bebek Merkezi'nin bir an önce kurulması gerekiyordu. Herkes geldi elini taşın altına koydu, en önemlisi beşeri sermaye gerekiyordu. Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Ilgın Türkçüoğlu'nu Gaziantep'e getirdik. Hamdolsun bu güzel manzara oluştu. Bu güzel manzara bize, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Kendini bebeği olmayan bir annenin, bir babanın yerine koyup empati yapmamız ve bunun sonucunda gerekli şeyleri yerine getirmeniz gerekiyor."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan Tüp Bebek Projesine yönelik çalışmaların etkilerini kısa sürede gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Acıbadem Hastanesi'nin desteğiyle başlatılan projeyle toplumsal ihtiyaç ortadan kalktı. Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kendi imkanıyla tedavi etme süreci başladı. Vatandaşlar tarafından kabul görünce proje hayat buldu. Bu projeyle hiç kimse 'param olsaydı çocuk sahibi olurdum, param olmadığı için çocuk sahibi olamadım' diyemez. Tıbbı olarak tedbirlerin alınmasıyla maddi sebeplerin ortadan kaldırılması devletin işidir. Allah devlete zeval vermesin ihtiyaçları SGK karışılıyor ama ilaçların katılım bedeli ve çok küçük ücretler var onları da sosyal yardımlaşma vakıfları olarak bizler karşılayacağız."

Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu da, tüp bebek merkezi kurulduğu günden itibaren Gaziantep ve çevre illerden toplamda 4 bin 159 çiftin değerlendirildiğini, 365 çifte tüp bebek tedavisi, 536 çifte aşılama uyguladıklarını, toplamda 189 gebelik elde edildiğini ve 79 bebeğin doğduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından Tüp Bebek Merkezi'ni gezen protokol, bebekli ailelerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA