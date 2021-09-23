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Cengiz Durmuş yeniden aday

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cengiz Durmuş yeniden aday

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, önümüzdeki günlerde yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, önümüzdeki günlerde yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Tenis Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, tenis sporuna hizmet etmek ve ülkemiz tenisini hep beraber daha ileri taşımak adına başkanlığa yeniden aday olduğumu kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

 Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
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