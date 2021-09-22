Cengiz Durmuş, Tenis Federasyonu Başkanlığı'na yeniden aday oldu - Haberler Spor
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Cengiz Durmuş, Tenis Federasyonu Başkanlığı'na yeniden aday oldu

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Cengiz Durmuş, Tenis Federasyonu Başkanlığı'na yeniden aday oldu

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, olağan genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, olağan genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Cengiz Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Tenis Federasyonunun önümüzdeki günlerde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, tenis sporuna hizmet etmek ve ülkemiz tenisini hep beraber daha ileri taşımak adına başkanlığa yeniden aday olduğumu kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

 Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
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