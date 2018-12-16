Cengiz: "(Beyoğlu'ndaki Gs Store'a Yönelik Saldırı) Biz Bunu Şiddetle Kınıyoruz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray evine yapılan saldırı, Galatasaray'ın kalbine yapılmıştır. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Saldıran taraftarların üzerinde Trabzonspor formasının olması Galatasaray camiasını daha da derinden yaralamıştır." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Vodafone Park'ta Beşiktaş-Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka öncesi arbede yaşanan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki GS Store mağazasını ziyaret etti.