Dere yatağından çıkarılan toprak, ilçe çöplüğünde bulunan çöplerin üzerinin kapatılmasında kullanılıyor.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesine bağlı Gaffar Okkan mahallesinden geçen derede 500 metrelik dere temizlik çalışmasını sürdürüyor. Zamanla dere yatağında yağışların biriktirdiği toprak, Büyükşehir Belediyesince kiralanmış olan araçlarla ilçe çöplüğündeki çöplerin üzerinin kapatılmasında kullanılıyor.

Taşkınlara karşı önlem alınması bizleri rahatlatıyor"

Mahalle muhtarı İrfan Özdemir, "Yapılan hizmet güzel. Taşkınlara karşı önlem alınması bizleri rahatlatıyor. Cengiz Başkanımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz" dedi.

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