Cengiz Arslan Dünya Şampiyonu

U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, şampiyon oldu. Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Cengiz Arslan, Türkiye'nin göğsünü kabarttı. 72 kiloda mindere çıkan Arslan, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Ramaz Zoidze'yi (2-1) yenerek altın madalyayı kazında. Böylece Arslan, İstanbul'da finalde kaybettiği Gürcü'den rövanşı alıp Türkiye'ye bu şampiyonda ilk altın madalyayı kazandırdı. Böylece Türkiye; grekoromende 1 altın, 1 gümüş, 2 bronzla toplamda 4 madalya aldı.

(İHA)