Cengiz Altunoğlu bulundu mu? Cengiz Altunoğlu kimdir, ne oldu?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Cengiz Altunoğlu konusu ele alınıyor. Cengiz Altunoğlu bulundu mu? Cengiz Altunoğlu kimdir? Cengiz Altunoğlu'na ne oldu?

Cengiz Altunoğlu'na ne oldu, bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

CENGİZ ALTUNOĞLU KİMDİR?

29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu, Derya Altunoğlu ile evliydi. 8 ay önce ayrılan çift, birkaç ay sonra ise anlaşmalı boşanma kararı üzerinde durdular. Ancak Derya Altunoğlu'nun ise boşanmadan düğün yaptığı iddia edildi.

CENGİZ ALTUNOĞLU BULUNDU MU?

Annesinin Müge Anlı yayınına katılarak oğlunu aradığı Cengiz Altunoğlu hakkında detaylar geliyor...