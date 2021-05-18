Cengiz Aksan kimdir?

Gazeteci Cengiz Aksan sosyal medya hesabından ek öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Ek atama iddiası sonrası Cengiz Aksan ismi merak edilmeye başladı. Peki, Cengiz Aksan kimdir?

Gazeteci Cengiz Aksan sosyal medya hesabından ek öğretmen atamalarıyla ilgili iddialarda bulundu.

Kaynak olarak özelden soranlara Ziya Selçuk'u gösteren AKSAN, Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin ek öğretmen ataması yapacağını iddia etti.

Cengiz Aksan ; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Öğretmenler için yapılacak olan Ek Atamada 20 Bin sayısında mutabakata varılmış durumda.

Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sayıyı daha da arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor..."

Cengiz Aksan atama duyurusunun Haziran ayı içerisinde yapılacağını da iddia etti.

CENGİZ AKSAN KİMDİR?

Twitter'da @cengizaksan kullanıcı adı ile açıklamalar yapan Cengiz Aksan'ın bilgi kısmında Gazeteci olduğu yazıyor. Ek atama ile ilgili iddialarla henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.