Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi
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Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi

Önümüzdeki hafta kapılarını açmayı planlayan Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı, koronavirüs tehdidi nedeniyle iptal edildi.

28.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:42
Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi

Önümüzdeki hafta kapılarını açmayı planlayan Uluslararası , koronavirüs tehdidi nedeniyle iptal edildi.



Düya Sağlık Örgütü'nün uyarısıyla Federal Konseyi 1000 kişiyi aşan bütün etkinlikleri yasakladı. Kararla birlikte 15 Mart'a kadar tüm büyük etkinlikler iptal edilirken, bu tarih aralığında yapılacak Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edilmiş oldu.


Kaynak: Carmedya.com

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