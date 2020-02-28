Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi

28.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:42

Önümüzdeki hafta kapılarını açmayı planlayan Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı, koronavirüs tehdidi nedeniyle iptal edildi.







Düya Sağlık Örgütü'nün uyarısıyla İsviçre Federal Konseyi 1000 kişiyi aşan bütün etkinlikleri yasakladı. Kararla birlikte 15 Mart'a kadar tüm büyük etkinlikler iptal edilirken, bu tarih aralığında yapılacak Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edilmiş oldu.



