Cenevre'nin iptali dijitale yaradı

02.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:42

Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nın koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından yaşanılan şoku atlatan markalar, çareyi dijital lansmanlarda buldu.







İlk açıklama Renault Grubu'ndan gelirken, markanın yeni konsepti MORPHOZ bugün dijital dünya lansmanı ile tanıtıldı. Yarın ise yeni modellerin dijital lansmanlar açısından oldukça yoğun geçecek.



Şu ana kadar lansman duyurusu yapan markalar Mercedes-Benz, Porsche, Alfa Romeo, Audi, Bentley, BMW, Honda ve McLaren.



Alfa Romeo dijital basın lansmanını bugün gerçekleştirecek. Mercedes-Benz Yeni E Serisi'ni, Porsche yenilenen 911 model ailesini, Audi Yeni A3 Sportback'i, Bentley Mulliner Bacalar'ı, BMW elektrikli konsepti Concept i4'ü, Honda yeni elektrikli araç teknolojisini ve Jazz e: HEV ile Jazz Crosstar'ı ve McLaren ise yeni süper otomobilini yarın dijital olarak tanıtıyor olacak.



