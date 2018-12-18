Cenevre'deki Suriye Konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı Sona Erdi

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye'nin anayasasını yazacak komisyonun 2019'un ilk ayında ilk toplantısını yapması için çabalarını yoğunlaştırmak için mutabık kaldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde yapılan garantörler toplantısının sona ermesinin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sonuç bildirisini okudu.

Bildiride, garantör ülke bakanlarının Suriyeli taraflarla istişarelerinden çıkan olumlu sonuçları sundukları ifade edildi.

Bildiride, bakanların anayasa komitesinin çalışmasına başlamasını kolaylaştırmak konusundaki kararlılıklarını yineledikleri kaydedilirken, aynı zamanda Suriyeli taraflar ve BM Suriye Özel Temsilcisi ile istişare içinde, komitenin sürdürülebilir ve elverişli şekilde işleyebilmesi için genel ve yol gösterici ilkelerinin de detaylandırılacağı belirtildi.

"Anayasa komitesinin çalışması, Suriye halkının mümkün olan en geniş desteği verebilmesi için üyelerinin genel anlaşmaya varmasını hedefleyen bir yapıcı angajman ve uzlaşıyla yönetilmelidir." ifadesine yer verilen bildiride, komitenin ilk toplantısını gelecek yılın ilk ayında Cenevre'de yapmak için çaba gösterme konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

Bildiride, tarafların bu adımların, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, uygulanabilir, kalıcı, Suriyeli tarafların yönettiği ve sahibi olduğu, BM'nin kolaylaştırdığı siyasi sürece ön ayak olacağına inandığının altı çizildi.

Lavrov'un okuduğu bildiride Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığı yinelenirken, bu ilkelere tüm taraflarca saygı duyulması gerektiğine işaret edildi.

Kaynak: AA