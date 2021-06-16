Cenevre'deki Putin-Biden zirvesi sona erdi
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Cenevre'deki Putin-Biden zirvesi sona erdi

Cenevre'deki Putin-Biden zirvesi sona erdi
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre'nin Cenevre kentindeki zirve sona erdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre'nin Cenevre kentindeki zirve sona erdi.

Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasında TSİ 14.40 sularında başlayan zirve, yaklaşık 4 saat sürdü.

Biden ve Putin arasında 2 saat süren görüşmenin ardından taraflar 15 dakika ara verdi. Ardından her iki ülkenin dışişleri bakanlarının da katılımıyla heyetler arası görüşmelere geçildi.

TSİ 18.30'da biten zirvenin ardından Putin ve Biden'ın ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.
ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki zirve Cenevre'de başladı
ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki zirve Cenevre'de başladı
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