Cenevre'deki "Libya Ekonomi Görüşmeleri"nde ülkedeki krize çözüm bulma hedefiyle ekonomik reformlar tartışılıyor
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Cenevre'deki "Libya Ekonomi Görüşmeleri"nde ülkedeki krize çözüm bulma hedefiyle ekonomik reformlar tartışılıyor

15.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:16

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Cenevre'de düzenlenen "Libya Ekonomi Görüşmeleri"nin dünkü ilk oturumunda ülkedeki krize çözüm bulunması kapsamında ekonomik reformların tartışıldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Cenevre'de düzenlenen "Libya Ekonomi Görüşmeleri"nin dünkü ilk oturumunda ülkedeki krize çözüm bulunması kapsamında ekonomik reformların tartışıldığı belirtildi.

BM Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams'ın başkanlığında dün İsviçre'nin başkenti Cenevre'de başlayan ve bugün devam edecek toplantı, Mısır, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Berlin Konferansı'nın Libya Ekonomi Çalışma Grubu'nun eş başkanlığında yapıldı.

Libya Merkez Bankası'nın Başkent Trablus merkezli tek resmi şubesi ile Halife Hafter kontrolündeki doğuda bulunan gayrimeşru şubesinin temsilcilerini bir araya getiren toplantıya, Dünya Bankası, Libya Petrol Kurumu (NOC) temsilcileri ve Libya Ekonomi Uzmanları Komitesi üyelerinin de katıldığı belirtildi.

Toplantı kapsamında, Libya'da para birimi reformu, bankacılık krizi, ulusal bütçenin birleştirilmesinin yanı sıra bu kapsamdaki reformların uygulanması için bir zaman çizelgesinin tartışılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Cenevre'deki toplantının, NOC'un çabaları sayesinde Libya'da petrol üretiminin yeniden başlaması da dahil olmak üzere birçok umut verici gelişmenin zemininde gerçekleştiğine işaret edildi.

Libya'nın mali kurumlarının birleşmesinin, ihtiyaç duyulan ekonomik reformların başarısı için çok önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, UNSMIL Temsilcisi Williams'ın, bu reformları hayata geçirmek için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini ve toplantı süresince bu önemli adımların atılması için katılımcılara güvendiğini ifade ettiği aktarıldı.

BM öncülüğündeki "Libya Ekonomi Görüşmeleri"nin, bugün düzenlenecek ikinci toplantı ile sona ermesi bekleniyor.

Cenevre'de 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Cenevre'deki 'Libya Ekonomi Görüşmeleri'nde ülkedeki krize çözüm bulma hedefiyle ekonomik reformlar tartışılıyor
Cenevre'deki 'Libya Ekonomi Görüşmeleri'nde ülkedeki krize çözüm bulma hedefiyle ekonomik reformlar tartışılıyor
Cenevre'deki 'Libya Ekonomi Görüşmeleri'nde ülkedeki krize çözüm bulma hedefiyle ekonomik reformlar tartışılıyor
Cenevre'deki 'Libya Ekonomi Görüşmeleri'nde ülkedeki krize çözüm bulma hedefiyle ekonomik reformlar tartışılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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